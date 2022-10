Kein Fairness-Abkommen: Wahlkampf wird hitziger

Keine Einigung bei Kostendeckel

Einig wurde man sich nur beim Verzicht auf sogenanntes Dirty Campaining oder beim Verbot von Schmieraktionen an Plakaten der Mitbewerber. Das Abkommen in seiner Gänze scheiterte aber, das Wahlkampfbudget blieb Streitthema Nummer eins. Auch weil die SPÖ im Vorfeld bereits ihr 650.000-Euro-Budget ausgerufen hatte und die ÖVP wiederum an ihrer Wahl-Million festhielt.