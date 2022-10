Explosionsgefahr wegen Wassermelonen-Konzentrat

Am Montag mussten Dutzende Feuerwehrleute in Vollkörperschutzanzügen anrücken, weil in einem Betrieb in Hohenems (Vorarlberg) Kanister mit Gefahrgut ausgelaufen waren. Wie sich nun herausstellt, handelte es sich bei diesem Stoff um Wassermelonen-Konzentrat. Eine Lösung, die in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.