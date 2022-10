Bessere Überlebenschance bei Lungenkrebs

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Lungenkrebs die häufigste Tumorerkrankung weltweit. Allein in Österreich sterben jährlich knapp 4000 Menschen an einem Lungenkarzinom. Doch die Behandlungsmöglichkeiten werden immer besser. Standen bis vor rund zehn Jahren für fortgeschrittene Stadien ausschließlich Chemotherapien zur Verfügung, so hat sich das Therapiespektrum nun deutlich erweitert. Mittlerweile kommen zunehmend auch Immuntherapie und zielgerichtete Therapie bzw. Kombinationen zum Einsatz.