Rätsel um Sigi: Tiroler seit einem Jahr vermisst

Der Fall ist ein Mysterium, denn das Leben des Tirolers verlief bis zuletzt völlig unauffällig. Am 23. Oktober des Vorjahres verschwand der 79-Jährige plötzlich. An diesem Tag verließ er gegen 17 Uhr eine Veranstaltung im Gasthof Grattenbrücke in Kirchbichl. Seitdem fehlt vom 79-Jährigen und seinem auffälligen hellblauen Audi TT jede Spur.