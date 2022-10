Simona Haleps Ex-Trainer: „Ich glaube an sie“

„Fühle mich komplett konfus und betrogen“

Halep hatte Doping zurückgewiesen. „Während meiner gesamten Karriere kam mir Betrug noch nie in den Sinn, da er gegen alle Werte steht, mit denen ich groß geworden bin. In dieser unfairen Situation fühle ich mich komplett konfus und betrogen“, schrieb die Rumänin auf Twitter. Cahill führte Halep an die Spitze der Weltrangliste und 2018 in Paris zu ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Das Gespann trennte sich im September 2021.