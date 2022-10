In Bachbett gefangen: Florianis retten Vierbeiner

Wieder einmal im tierischen Einsatz, dieses Mal für eine Mieze, stand am Sonntagmittag die Feuerwehr Schlitters. Die Samtpfote war drei Meter tief in das Bachbett des Öxlbachs gestürzt, in dem derzeit zum Glück wenig Wasser fließt. Sie konnte sich auf einen Vorsprung retten, war aber gefangen.