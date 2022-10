Tod der Kultfigur | Was kommt nach Mateschitz?

Was kommt nach Mateschitz? Der Fußabdruck, den Dietrich Mateschitz hinterlässt - er ist riesig. So widmen wir dem Verstorbenen heute in der „Krone“ auch ein acht Seiten umfassendes Extra. Schließlich meinte gestern sogar Toto Wolff, österreichischer Teamchef des Mercedes-Formel-1-Teams, also des größten Konkurrenten des Red-Bull-Teams von Mateschitz: „Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Er hat eine Marke kreiert und einen Bereich, den es vorher nicht gab.“ Eine Beurteilung, die viele als nicht übertrieben sehen werden. Was kommt nun nach Dietrich „Didi“ Mateschitz? Über die Nachfolge im Getränkedosen-Imperium wird in Thailand entschieden, wo die Mehrheitseigentümer von Red Bull zu Hause sind. Was passiert nun wirklich nach Mateschitz’ Tod? Schließlich sind Stellungnahmen des Konzerns grundsätzlich Mangelware. Das Sagenumwobene, Geheimnisvolle war Mateschitz immer lieber, Gerüchte blieben stets unkommentiert. Vor allem in der von Red Bull so intensiv unterstützten Sportwelt, aber auch in der Medienwelt (Servus-TV) fragt man sich, wie es nach dem Tod von „DM“ weitergehen kann. Man darf annehmen, dass der umsichtige Dietrich Mateschitz all das, was ihm wichtig war, gut abgesichert hat.