Misolic gegen Cerundolo - ab 17.30 Uhr LIVE

Später gaben die Turnierorganisatoren auch einen Teil des weiteren Fahrplans bekannt: Dominic Thiem wird am Dienstag (nicht vor 17.30 Uhr/live ServusTV, ORF 1) sein Turnier gegen Tommy Paul (USA) eröffnen. Ebenfalls am Dienstag wird Jurij Rodionov gegen den Kanadier Denis Shapovalov einsteigen. Als Kracher aus internationaler Sicht gibt es am zweiten Turniertag das Duell zwischen Hubert Hurkacz (POL) und Frances Tiafoe (USA).