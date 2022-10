Hofläden ausgeräumt: Seriendiebin endlich gefasst

Wie berichtet, sorgte eine Frau für Kopfzerbrechen, die allein an einem Wochenende sechs Hofläden geplündert hat. Am Samstag wurde sie gegen 16 Uhr von Beamten der PI Trattengasse in Villach auf frischer Tat ertappt und festgenommen. „Aufgrund dringender Tatbegehungsgefahr wurde die 56-Jährige in die Justizanstalt eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei.