Bauernschlau

Oft werde ich gefragt, ob eine Wohnung ein kluges Investment sei. De facto ist die Inflation mit 10,5 Prozent auf einem 70-Jahres-Hoch. De facto haben drei Generationen so eine extreme Teuerung noch nie erlebt. Da gewinnen Agrarflächen an Bedeutung. Schon mit 160 Quadratmetern Ackerland kann sich ein Mensch selbst versorgen, doch nicht überall sind Ackerflächen vorhanden oder nutzbar. Rund 400 Millionen Menschen weltweit sind etwa auf Lebensmittel aus der Ukraine angewiesen, bisher einer der größten Weizen-Exporteure der Welt. Ein Grund mehr, rasch an einer Friedenslösung zu arbeiten.