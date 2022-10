Gerücht wurde wahr | Trauer um Mateschitz

Trauer um Mateschitz. Tatsächlich war Dietrich Mateschitz offenbar seit Monaten schwer krank. Im Mail an die „Bullen“ heißt es weiter: „In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben.“ Das Mail an die Red-Bull-Mitarbeiter schließt mit dem Satz „Unser aller Aufgabe und Verantwortung ist es, sein Lebenswerk in seinem Sinn fortzuführen.“ Darüber machen sich nun wohl viele Gedanken - wie wird es weitergehen in dem von Dietrich Mateschitz aufgebauten Red-Bull-Reich? Aber im Vordergrund steht jetzt zunächst einmal die Trauer um einen ganz großen Österreicher.