Salzburger Obus kommt nicht aus der Krise

Nur noch alle 15 Minuten verkehren die Obusse ab Montag in der Stadt Salzburg. Personalmangel macht, wie berichtet, den 10-Minuten-Takt unmöglich. Nahezu gleichzeitig hat die Stadt Salzburg eine neue Linie ab Mitte 2023 im Westen angekündigt. Diese soll die Nummer 11 erhalten, was auf eine Obus-Linie schließen lässt. Tatsächlich soll diese aber von Albus betrieben werden – also ohne Oberleitung. Sämtliche Bus-Unternehmen ohne Oberleitung haben es eine Spur leichter, auch Personal zu finden: Zwar gibt es bei Obus-Lenkern viele Interessierte, die Kriterien sind aber schwer zu erfüllen. Denn der Obus gilt als Eisenbahn und unterliegt damit dem strengeren Eisenbahngesetz.