Ein Vorbild in der Gas- und Stromkrise

80 Prozent der Wärme ist eigenerzeugt

„Insgesamt - also jeglichen Wärmebedarf eingerechnet - liegen wir in den sechs Gemeinden bei rund 80 Prozent. Das ist bereits ein sehr, sehr guter Wert“, betont Bartel. Zum Vergleich: Der Anteil erneuerbarer Energie bei der Wärmeversorgung liegt in Vorarlberg im Schnitt bei 35 Prozent. Erzeugt wird die Walsertaler Wärme in elf Biomasseheizwerken, die jeweils rund 15 Objekte beheizen. In Faschina sind auch Hotels an das Nahwärmenetz angeschlossen. Ein neues Blockheizkraftwerk in privater Hand produziert seit Kurzem Wärme und Strom.