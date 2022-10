Warum die Mieten im Gemeindebau weiter steigen

Angesichts der massiven Teuerungen ist es ein durchaus legitimes Anliegen: Mieten dürfen nicht ständig noch weiter nach oben schießen. SPÖ-Nationalratsabgeordnete Ruth Becher und die Junge SPÖ fordern, die Tarife so lange einzufrieren, „bis sich die Preise normalisieren“. Folder mit diesem Verlangen wurden dieser Tage in den Straßen von Wien verteilt. „Die Bundesregierung von ÖVP und Grünen hebt im November zum dritten Mal die gesetzlichen Mieten an - in Summe 17,5%! Das ist zu viel“, ist dort zu lesen.