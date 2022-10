Brutale Jugendbande terrorisiert gesamtes Grätzel

FPÖ-Favoriten-Obmann Stefan Berger zeigt sich alarmiert: „Wir stehen tatsächlich an einem Punkt, an dem die Gewalt in Oberlaa zu eskalieren droht. Es ist unbedingt erforderlich, hier eine eigene Polizeiinspektion zu eröffnen.“ Seitens des Bezirks heißt es, dass es persönliche Gespräche mit dem Lehrpersonal der Schule gegeben habe und die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde.