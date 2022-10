Klebe-Aktion verursacht 12.000 Euro Schaden

„Die SKD hatten vor dem Hintergrund vergleichbarer Aktionen in anderen europäischen Museen bereits verstärkte Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen“, betonte Priewe. So ist es schon seit längerem verboten, Taschen, Mäntel und Jacken mit in die Ausstellungsräume zu nehmen. Zudem habe man mehr Aufsichtspersonal im Sixtina-Raum in der Gemäldegalerie postiert. „Diese Maßnahmen werden auch bis auf Weiteres aufrechterhalten.“ Zum Schutz vor Klebe-Chaoten!