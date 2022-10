Trimmels Union bei EL-Spiel in Belgien ohne Fans

Union Berlin muss bei seinem letzten und möglicherweise entscheidenden Auswärtsspiel in der Europa-League-Gruppenphase ohne eigene Fans im Stadion auskommen. Als Strafe für das Fehlverhalten von Teilen seines Anhangs bei der Partie in Malmö darf der Club von ÖFB-Teamverteidiger Christopher Trimmel keine Tickets für das Spiel bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) am 3. November verkaufen, wie die UEFA am Freitagabend mitteilte.