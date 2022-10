Raketen auf dem Feld! Union-Spiel gestoppt

Das Spiel wurde nach gut 30 Minuten fortgesetzt - und das sogar störungsfrei! Sheraldo Becker traf in der 68. Minute zum 1:0-Erfolg von Union. Es war der erste Sieg der Trimmel-Truppe in der Europa League, geriet an diesem Abend aber trotz 45-minütiger Unterzahl in den Hintergrund.