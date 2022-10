Schwarz-Rot: „Wir kennen die Sorgen der Menschen“

„Krone“: Die jüngsten Enthüllungen erschüttern die Politik: Wie wollen Sie das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen?

Georg Dornauer: Wir stammen beide aus der Kommunalpolitik und wir wissen, was es heißt, unmittelbar Tag und Nacht für die Menschen da zu sein. Jetzt sind wir verantwortlich für alle Menschen in diesem Land, und wir werden unseren politischen Stil weiter beibehalten. Das war heute nicht nur Symbolpolitik am Landhausplatz, wo wir die neue Landesregierung präsentiert haben, wir wollen diese Unmittelbarkeit leben. Wir glauben, die Lebensrealitäten der Menschen zu kennen, gerade in der aktuellen Teuerungswelle. Wir werden gemeinsam Tirol durch die Krisen gut manövrieren.