„Blaues“ Quartett kündigt Nachtragsanzeigen an

Wollen gegen Ausschluss vorgehen

Nun wollen alle vier ihre Ausschlüsse bekämpfen und der Staatsanwaltschaft weitere Akten in den kommenden Tagen und Wochen übermitteln. In einer Aussendung Schönbachers vom Freitag heißt es, Grund für die Ausschlüsse sei die Weigerung des freiheitlichen Gemeinderatsklubs, Gemeinderat Roland Lohr, der als Beschuldigter in der Grazer Spesenaffäre geführt wird, wieder in den Klub aufzunehmen.