Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

„Marschieren ähnlich wie wir durch die Liga“

In der vergangenen Saison lag Salzburg nach zwölf Runden ebenfalls vor Sturm an der Tabellenspitze - damals aber mit elf Punkten Vorsprung. Nun geht die Mannschaft von Matthias Jaissle mit nur zwei Zählern Guthaben in das Spitzenspiel. „Sie machen es in dieser Saison sehr gut, großes Kompliment an den Trainer und die Mannschaft. Sie marschieren ähnlich wie wir durch die Liga. Sie setzen das fort, was sie letzte Saison begonnen hatten, haben sehr gute Transfers im Sommer gemacht“, streute Jaissle dem Gegner verbal Rosen. Und er betont: „Auch wenn noch der eine oder andere Kracher wartet, jetzt zählt nur Sturm.“