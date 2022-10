Herr Staatssekretär, wie geschützt sind wir?

Könnte man zu den amerikanischen Firmen nicht eine österreichische Alternative schaffen?

Es wäre der komplett falsche Weg, ein österreichisches soziales Netzwerk zu etablieren. Ich glaube, wir haben durch Kaufhaus Österreich gelernt, dass man bestimmte Dinge nicht erzwingen kann. Was wir machen können: Eine digitale Souveränität Europas herstellen. Wir schaffen eine europäische Cloud (Gaia-X), wo wir auch sicherstellen, dass die Daten in Europa bleiben. Es wird ein riesiges Rechenzentrum von Microsoft in Niederösterreich gebaut, ich glaube, das Investitionsvolumen ist 1,5 Milliarden. Die müssen sich auch an die europäischen Datenschutzrichtlinien halten. Es gibt oft Gerüchte, dass USA und NSA die ganzen Daten abgreifen - das stimmt Gott sei Dank nicht und das wird auch europäisch sichergestellt.