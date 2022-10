Persönliche Daten im Internet als kostbare Währung

Wir alle surfen mehr oder weniger sorglos durchs Netz. E-Mails, Whatsapp, Facebook, Google und Amazon sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken (siehe Grafik unten). So ist eine neue begehrte Währung entstanden: unsere Daten. Und wer im Besitz dieser Daten ist (Facebook, Google, Amazon), weiß über uns fast alles: Was wir essen, was wir kaufen, was wir uns ansehen, wofür wir uns interessieren und wie viele Schritte wir täglich gehen.