Icardi-Ex Wanda turtelt mit 22-Jährigem Rapper

Wie die Fußball-Agentin Wanda Nara vor wenigen Wochen via Instagram bekanntgab, gehen sie und Galatasaray-Neuzugang Mauro Icardi fortan getrennte Wege. So richtig stören scheint das Single-Leben die 35-Jährige jedoch nicht. Bilder, die unlängst im Netz aufgetaucht sind, zeigen die Argentinierin in den Armen des 13 Jahre jüngeren Rappers „L-Gante“, zudem scheint das Päärchen selbst, zur Beziehung zu stehen, wie Postings der beiden beweisen.