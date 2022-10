Während der Fahrt auf Polizisten eingeschlagen

Trotz zuvor auferlegtem Betretungs- und Annäherungsverbots tauchte in der Nacht auf Donnerstag ein Afghane (30) erneut bei einer Bekannten in Krottendorf-Gaisfeld auf. Diese hatte bereits die Polizei alarmiert, weil er alkoholisiert randalierte. Um seine Identität festzustellen, nahmen die Polizisten ihn auf die Dienststelle mit. Plötzlich attackierte der Mann während der Fahrt einen neben ihm sitzenden Beamten mit Schlägen gegen den Kopf und Oberkörper. Sein Kollege hielt den Dienstwagen sofort an und ging dazwischen. Beide Polizisten erlitten durch den Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades.