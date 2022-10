Schlepper pferchten Männer in den Kofferraum

Auf die Spur eines mutmaßlichen Schlepperfahrzeugs brachte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei kurz nach dessen Einreise über die ungarische Grenze. Bei Potzneusiedl (Bgld.) nahm dann ein Streifenwagen auf der A4 die Verfolgung des verdächtigen Wagens auf. An der Anschlussstelle Bruck an der Leitha lotsten die Polizisten den Pkw mit tschetschenischen Kennzeichen schließlich von der Autobahn, in Rohrendorf erfolgte dann die Fahrzeugkontrolle.