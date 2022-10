Hirscher: „Muss das sein? Ist das notwendig?“

„Druck ist künstlich generiert“

Der extrem heiße Sommer 2022 hat in Verbindung mit der Trockenheit den Gletschern in den Alpen stärker als in den meisten anderen Jahren zugesetzt. So kam es zu beschleunigten Abschmelzprozessen, Erdrutschen und dem Verschwinden großer Eismengen. Der Rettenbachferner in den Ötztaler Alpen steht noch vergleichsweise gut da, ist aber in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls mehrere Meter pro Jahr zurückgegangen. Der Schmelzwassersee vor dem Gletscher begann sich im Hitzesommer 2015 zu bilden - mittlerweile hat er eine beträchtliche Größe erreicht. Skipisten mussten immer wieder verlegt und adaptiert werden. Nicht von ungefähr plädiert Deutschlands früherer Ski-Held Felix Neureuther für einen Trainingsstopp auf den Gletschern zwischen Juni und September.