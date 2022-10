Floyd-Familie verklagt Kanye auf 25 Mio. Dollar

„Black Lives Matter“-Proteste nach Tod von Floyd

George Floyd starb am 25. Mai 2020 in Minneapolis. Der Polizeibeamte Derek Chauvin tötete bei der Festnahme den am Boden liegenden 46-jährigen Mann, indem er über neun Minuten lang auf seinem Hals kniete und ihm trotz flehentlicher Bitten Floyds bis zu seinem Tod die Atemluft abdrückte.