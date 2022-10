Irrationales Verhalten: Große Sorge um Kanye West

Tirade gegen Zuckerberg

Als Instagram am Samstag Wests Account wegen eines Verstoßes gegen die Gemeinschaftsregeln sperrte und Postings löschte, wechselte der 45-Jährige wütend zu Twitter. Sein erster Tweet war eine Tirade gegen Meta-Boss Mark Zuckerberg. In einem Foto, das ihn zusammen mit Zuckerberg beim Karaoke-Singen zeigt, schrieb er: „Schau dir das an Mark. Wie kannst du mich jetzt von Instagram werfen? Du warst doch mal mein N ...“