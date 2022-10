Hoffenheim gegen Schalke - ab 20.45 Uhr LIVE

Am Dienstagabend kommt es zum Revanche-Duell zwischen Hoffenheim und Schalke. Am Wochenende verschärfte Hoffenheim die Schalker Krise mit einem 3:0-Auswärtserfolg. Die Truppe von Trainer Frank Kramer ist nun schon seit vier Spielen in der deutschen Bundesliga sieglos. Können die Gelsenkirchener einen Überraschungserfolg im DFB-Pokal feiern?