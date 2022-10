System versagt: Wenn Helfer selbst Hilfe benötigen

Ärztin gründet Verein für Betroffene

Also wollte sich die Wiener Ärztin an Gleichgesinnte wenden, nur gab es dafür noch keine Plattform, zumindest nicht in Österreich. Potura: „Ich hatte zuvor bereits von ,Second Victim‘ gehört. So bezeichnet man Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die aufgrund eines schweren Zwischenfalls, eines medizinischen Fehlers und/oder eines Patientenschadens traumatisiert wurden. Also habe ich einen Verein dafür gegründet.“