UNO verlängert Syrien-Hilfe nur um sechs Monate

Die 15 Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats haben sich am Montag darauf verständigt, das Mandat für die internationalen Hilfslieferungen nach Syrien über die türkisch-syrische Grenze um weitere sechs Monate zu verlängern. Zu kurz für ernsthafte Hilfe, so die westlichen Staaten, die deswegen eine Verlängerung um ein Jahr gefordert hatten. Dagegen hatte aber Russland sein Veto eingelegt, weil es laut Diplomaten in New York eine kürzere Dauer wollte.