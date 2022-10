Wien: Drogenlenkerin (20) kracht in Polizeiauto

Polizisten waren Samstagnacht im Streifendienst und bemerkten in der Liechtensteinstraße in Wien-Alsergrund ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. Als der Streifenwagen über die Kreuzung am Liechtenwerder Platz fahren wollte, um den Wagen anzuhalten, krachte eine junge Frau in das Polizeiauto.