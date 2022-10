„Heute kann ich über das Interview sogar lachen“

Günther Neukirchner ist eigentlich die Ruhe in Person. Aufgeräumt, höflich, sympathisch. Ein echter Sir eben. Doch nach dem 0:4 gegen den GAK am 27. Februar 2005 platzte dem damaligen Sturm-Verteidiger im Interview mit „Premiere“ der Kragen. Die Fragen von Reporter Gerhard Krabath waren in den Augen von Neukirchner etwas ungeschickt. Was folgte, war der wohl legendärste Ausraster vor der Kamera seit Giovanni Trapattonis „Was erlauben Struuuunz?“