Angela Lansbury rettete Tochter vor Charles Manson

„Es war eine schreckliche Ära“

In den 60er-Jahren lebte die Schauspielerin mit ihrem zweiten Ehemann Peter Shaw und den gemeinsamen Kindern in Los Angeles. Schon als Teenager rutschten sowohl Sohn Anthony, als auch Tochter Deirdre in die Drogensucht ab, verriet Lansbury bereits 2014 der „Daily Mail“. Lansburys Stiefsohn David, der aus der ersten Ehe von Shaw stammte, verriet der Zeitung nun: „Wir wuchsen in einer spannenden Zeit in Malibu auf. Drogen waren einfach weit verbreitet. Es war eine schreckliche Ära für die Malibu-Kids, sie begannen mit Gras und dann ging es sehr schnell zu ernsteren Dingen.“