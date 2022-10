Tore „gestohlen“! Polster fordert Gerechtigkeit

„Ganz ehrlich gesagt, schlummert die Sache schon länger in mir“, erzählt Toni Polster im Gespräch mit der „Krone“. „Irgendwie ist das schon ein Skandal, einfach ungerecht.“ Und Österreichs erfolgreichster Teamtorjäger aller Zeiten meint damit drei Länderspiele, die er für Rot-Weiß-Rot absolviert hat, die aber in keiner Statistik aufscheinen. Weil sie als „inoffiziell“ geführt werden, also offiziell quasi gar nicht stattgefunden haben. Aber eigentlich eben doch.