Slow Food erobert die Welt: Kärnten als Vorbild

Vor acht Jahren hat der Kärntner Slow Food-Erfolgsweg auf der internationalen Terra-Madre-Messe in Turin begonnen. Der Kärntner Stand wird dort mittlerweile von den internationalen Kulinarik-Experten regelrecht gestürmt. „Slow Food hat sich immens ausgebreitet, wird heute in 188 Ländern der Welt umgesetzt“, erzählt Haubenkoch Gottfried Bachler, der auch heuer für Kärnten in Turin war. „Die Messe ist riesig, zog in einer Woche 1,5 Millionen Besucher an. Heuer waren 140 Nationen vertreten.“ Bei den Kärntnern wurden zwei Tage lang Kletzennudeln gekrendelt.