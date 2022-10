Bobpilot Maier gesteht: „Ich bin ein Angsthase“

Mit 28 Jahren kommt Benni Maier gerade in das beste Piloten-Alter, dennoch zog der Rumer Bobfahrer nach Olympia einen Schlussstrich: „Ich wollte nicht den Anschluss an das Berufsleben versäumen, in dem ich gerne arbeiten möchte.“ Im Sommer bestand der HAK-Absolvent die Aufnahme-Prüfung für das Medizinstudium, seit drei Wochen büffelt er auf der Universität: „Es fühlt sich gut an. Es hat mich schon länger zur Medizin hingezogen, später möchte ich in der Orthopädie arbeiten.“