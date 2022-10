Kipchoges Fabelmarathon: Die „Krone“ versuchte es

Eine Herausforderung, an der sich auch der Autor dieser Zeilen erprobte. Beim Warmlaufen sah die Strecke noch nicht lange aus, doch während des Rennens wurde jeder Schritt härter. Vor allem auf den letzten 50 Metern, als man versucht, das letzte aus sich herauszupressen. Unterm Strich wurden es 62 Sekunden. Zwei langsamer als Kipchoge, obwohl man die Strecke nur einmal im Vollgas rannte. Während Eliud diese 352,6 Meter 119 Mal in Folge so schnell lief. Die Leistung des Kenianers wirkt noch unvorstellbarer.