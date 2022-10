Hilfe von Mann zu Mann: Caritas geht in Bezirke

Seit 23 Jahren bietet die Caritas in Klagenfurt Männerberatung an, seit 2006 auch in Villach. Bei Schwierigkeiten in der Partnerschaft, bei Problemen durch Trennung oder Scheidung, bei Kontaktrecht- und Obsorgefragen, bei beruflciher Überlastung, psychischen Problemen oder Auseinandersetzung mit der eigenen Gewaltbereitschaft: Die Männerberatung ist da - telefonisch, in Einzel- und Gruppenberatung. Im Vorjahr holten sich 600 Männer und Jugendliche in Klagenfurt und Villach Unterstützung.