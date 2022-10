Rätselhafter Tod eines Waldviertlers in Tschechien

Vergebens waren die Hoffnungen der Tochter, den gebürtigen Rumänen M., der im Waldviertel an der Grenze zu Tschechien wohnte, lebend aufzufinden. Neben der Vermisstenanzeige startete sie auch Hilferufe über soziale Medien. Wenige Tage später die traurige Gewissheit: M. wurde in Tschechien tot aufgefunden – was die Gerüchteküche nährte.