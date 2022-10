Wien Energie könnte 2018 spekuliert haben

Entscheidung über U-Kommission am Freitag

Mit den aktuellen Problemen der Wien Energie hängen die Geschäfte 2018 auch nicht zusammen. Am Freitag soll darüber entschieden werden, ob eine Untersuchungskommission wie vorgesehen ihre Arbeit aufnimmt. Aktuell werde der Antrag der ÖVP und FPÖ geprüft, sagte der Vorsitzende des Wiener Gemeinderats, Thomas Reindl (SPÖ). In der Sitzung am Freitag sollen unter anderem die drei Vorsitzenden aus einem Kreis von 15 aktiven oder pensionierten Richterinnen und Richtern gewählt werden.