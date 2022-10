Wer spart mehr bei der Krone Online Auktion?

Die Zuschläge fallen im Minutentakt am Dienstag, dem 18. Oktober ab 16:00 Uhr. Wer da gerade keine Zeit hat, muss trotzdem nicht verzichten. Mittels Bietagent können Sie bereits von Anfang an Ihr persönliches Maximalgebot eingeben. Dieses ist für andere nicht sichtbar. Der Bietagent bietet dann für Sie in kleinstmöglichen Schritten so lange mit, bis Ihr Höchstgebot erreicht ist und stellt sicher, dass Sie so lange Höchstbietender bleiben. Hier geht es direkt zur Auktion: www.krone.at/auktion