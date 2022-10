Riesiger Schilfbrand tobte in Breitenbrunn

Kurz nach 1 Uhr früh gingen die ersten Notrufe bei der Landessicherheitszentrale ein: Schilfbrand in Breitenbrunn. Sofort rückte die örtliche Wehr aus, doch rasch war klar, dass die Kameraden Verstärkung brauchten - und so wurden die Wehren Bruckneudorf, Donnerskirchen, Eisenstadt, Jois, Kaisersteinbruch, Neusiedl, Oggau, Parndorf, Purbach Schützen am Gebirge, Weidem am See und Winden nachalarmiert.