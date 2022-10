Bittsteller sollen zu Bürgern auf Augenhöhe werden

Menschen in Oberösterreich können sich mit allgemeinen Anliegen an den Landtag wenden, der dafür einen eigenen Petitionsausschuss hat. Doch sehr bürgerfreundlich ist dieses Mittel nicht, schon vom Wortlaut her: Petition heißt Gesuch, der Petent ist begrifflich ein Bittsteller - der auch aufpassen muss, was er schreibt, damit sein Anliegen angenommen wird. Der SPÖ-Landtagsklub mit Michael Lindner und Sabine Engleitner-Neu fordert Reformen.