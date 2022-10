King of Kanzi: Größtes Kletterfestival in Kärnten

Was viele vielleicht nicht wissen: Dass Tourismusobfrau Michaela Tiefenbacher die Kraft hinter dem „King of Kanzi“-Festival ist. Die gebürtige Lesachtalerin war früher selbst viel in den Felswänden des Kanzianiberges klettern. „Als ich 2012 Obfrau des TVB Finkenstein wurde, habe ich sofort erkannt, welch ein Juwel der Kanzianiberg ist. Mit dem Faaker See, der Rotschitza-Klamm und dem Mittagskogel bietet der Kanzi unserer Region ein Alleinstellungsmerkmal.“ Heute ist der Kanzianiberg der größte und traditionsreichste Klettergarten Österreichs und begeistert weit über die Landesgrenzen hinaus, vor allem auch, weil er leicht erreichbar ist und hier bis spät in den Herbst hinaus geklettert werden kann. Michaela: „Mit Klettern können wir die Herbstsaison touristisch verlängern - und was ist dafür besser, als ein Kletterfestival, das mit der IG Sportklettern zusammen veranstaltet wird.“