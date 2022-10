Skipässe zum Schnäppchenpreis im Montafon

„Unsere Erfahrung zeigt, dass Skiurlaube im Voraus geplant werden. Skipässe sollen dann künftig bereits gemeinsam mit der Unterkunft gebucht werden. Familien können so vom Frühbucher-Bestpreis klar profitieren“, erklärt Markus Burtscher, Geschäftsführer Golm Lünersee Tourismus. Thomas Lerch, Geschäftsführer der Gargellner Bergbahnen ergänzt: „Durch die Steuerung des Preises über die Nachfrage können wir die Auslastung optimieren. So wird Skifahren in Nebensaisonen und unter der Woche deutlich attraktiver.“