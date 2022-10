Diebstahl bei Hochzeit: „Wir sind erschüttert“

„Alles war weg“

Alles war dabei: Musik, Tanz und auch der Brauch des Brautstehlens. „Danach, so etwa um halb 10 Uhr abends, hat das Brautpaar die Geschenke in den Bus gebracht, der direkt vor dem Saal geparkt war“, schildert Ripper. Alle Geschenke waren im Auto verstaut, das Fahrzeug wurde danach versperrt. Als das Brautpaar am Vormittag aufwachte und nach dem Frühstück zum Auto ging, war der Schock groß: „Alles war weg.“ Der Schwager vermutet, dass die Diebe die Lage ausgekundschaftet und in der Nacht zugeschlagen haben.