Haaland macht nebenbei den Schiri-Assistenten

In der Tat ist darauf zu sehen, wie Haaland Hilfsdienste für den Schiri absolviert. Der Referee hatte seinen Schaum-Spray verloren. Haaland bemerkte es, bewegte sich sogar von seinem eigentlichen Arbeitsplatz, dem Strafraum, weg, um das Ding aufzuheben. Ja, sogar dem Schiri zurückgeben wollte er das gute Teil, während die Angriffsaktion seiner Mannschaft schon voll im Gange war. Als sich aber abzeichnete, dass im Strafraum etwas zu erbeuten geben könnte, änderte Haaland dann doch seinen Laufweg, zeigte dem Schiri nur, dass er die Spraydose bei sich hat, und stürmte in den 16er. Die Twitteria hat sichtlich eine große Freude an diesem Video und klickte es bereits millionenfach.