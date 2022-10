Manchester City gegen Southampton ab 16 Uhr LIVE

Der Norweger hält in dieser Saison bei 19 Toren in zwölf Partien und ist der erste Spieler, dem in drei aufeinanderfolgenden Premier-League-Heimspielen ein Triplepack gelang. Die bisher letzte Bewerbspartie von City ohne Torerfolg des 22-Jährigen war am 13. August das 4:0 gegen Bournemouth.